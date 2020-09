I Realu jasno, Jović će napustiti klub?!

Luka Jović želi da igra i to nije ništa novo. Iako se priča da će mu Zidan pružiti šansu, realno, pored Benzeme teško da može da dobije minute. Zbog toga je situacija komplikovana, a obe strane počinju da uviđaju da je pozajmica najbolje rešenje.



Jović bi mogao negde da igra standardno da se dokaže i vrati u klub, za njega bi to trebalo da bude novi početak.



Luka je u 27 mečeva sakupio tek 806 minuta, mnogi smatraju da niko ne bi mogao da pokaže više ako dobija šansu na kašičicu.



Zbog svega toga, kako bi se vratio u formu, Jović mora da igra standardano. To ne bi bilo moguće ni u Milanu, pored Ibrahimovića, pa iako ga "Rosoneri" žele, on bi negde gde će biti prvi napadač.



Za sada nema opcija, pominjan je Monako, ali oni se nisu oslobodili viška igrača, videćemo hoće li neki nemački klub pošto Bajern često šalje igrače u Bundesligu na kaljenje ući u igru.







Ono što je takođe jasno da odlazak Jovića ne znači da će Madriđani dovoditi novog špica jer Borha Majoral nije otišao u Valensiju, a Marijano Dijaz ne želi da napusti klub, iako je imao ponudu Benfike.