I pticama na grani je jasno, ovo je Bejlova sudbina

Geret Bejl je u redove madridskog Reala stigao za svetski rekord, osvojio je pregršt trofeja sa "Los Blankosima", ali je ostao u senci Kristijana Ronalda.



Nije u najboljim odnosima sa Zinedinom Zidanom od početka saradnje, često se govorilo o njegovom odlasku, imao je ponude iz Premijer lige, ali i iz Kine.



Malo je nedostajalo minulog leta da završi u najmnogoljudnijoj zemlji sveta, ali ni Kinezi nisu imali novac da transfer sprovedu u delo.



Nije se naigrao ove sezone, pa su se priče o odlasku nastavile, pojavila se kao opcija i MLS liga, za koju je i sam fudbaler veoma zainteresovan.



Ipak, ponovo su pare problem, tek u SAD nema kluba koji je spreman da izađe u susret njegovim zahtevima.



Klubovi u SAD će smanjiti plate igračima i do 50% zbog finansijske krize izazvene pandemijom koronavirusa i prekidom sezone, a pritom bi Bejl, sa željom da zadrži trenutna primanja od oko 14,5 miliona evra po sezoni (neto), imao i skoro četiri puta veću platu od najplaćenijeg igrača u MLS, Ćićarita Ernandeza.



Sa sve bonusima Ćićarito u Galaksiju ima platu od devet miliona dolara bruto, Bejlova bruto plata iznosila bi oko 31 milion dolara.



Kada na to dodamo i da klubovi u MLS imaju pravo da samo tri igrača plaćaju iznad dozvoljenog limita, a da ostali igrači imaju pravo na maksimalnu zaradu od 590 hiljada dolara, dolazimo do podatka da bi Bejl zarađivao 60 puta veći novac od prosečnog fudbalera u MLS.



Tako da, prilično je jasno, od odlaska u SAD neće biti ništa, Kina je zbog izmenjenog zakona o platama fudbalera odavno otpala kao opcija.







Bejl ima ugovor sa Realom do leta 2022. godine, sva je prilika da će do isteka istog ostati u Madridu, jer dok god ima ugovor sa "kraljevskim" klubom ne mora da pristane na manja primanja i to je njegovo pravo.



Kada mu saradnja sa Madriđanima istekne, moraće da se pomiri sa situacijom, da više niko neće želeti da mu ponudi takvu platu i moraće da se navikne na daleko manja primajna.