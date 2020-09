I posle pokera isto, sutra stiže još jedno pojačanje Barse, poznat i napadač koji stavlja tačku!

Barselona je izgleda dogovorila sve sa Ajaksom, sutra bi mogla da dobije novo pojačanje.



Naime, Seržinjo Dest je na putu za Kataloniju, potpisaće ugovor na pet godina. Ovaj američki reprezentativac je eksplodirao prošle godine u "Konjanicima", bio je blizu Bajerna, ali kada se pojavila Barselona, nije bilo dileme.



Kuman ga silno želi, Barsa će platiti inicijelnu sumu od 23 miliona evra, plus bonuse. Fabricio Romano je potvrdio dogovor, a Katalonci će se okrenuti ka poslednjem pojačanju.



Kuman je potvrdio nakon što je njegov tim spakovao poker Viljarealu da i dalje traži napadača. Drugim rečima, traži od kluba da dovedu Memfisa Depaja.



Lautaro je nerealna meta, ali kapiten Liona će po svemu sudeći stići u klub do kraja nedelje. Naime, Žan Mišel Ola čeka ponudu od 30 miliona da pristane, neće Umtitija kao deo sporazuma, a odbio je Arsenal oko Auara. To drugim rečima znači da je uveren da će prodati Holanđanina kome ugovor ističe sledeće sezone.



Postavlja se pitanje šta će Barselona raditi sa tolikim brojem ofanzivnih igrača?



Ipak, moguće je da Dembele ili čak Trinkao odu na pozajmicu, pošto je Fati neprikosnoven, uz Mesija i Grizmana, a Depaj može da igra po boku, ali i u špicu, pa će pokriti dve pozicije.







Dakle, sa oko 55 miliona Barsa će završiti kupovine, a i dalje pokušavaju da se oslobode prekobrojnih štopera, kao i par mlađih igrača.