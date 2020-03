I posle Modrića - Hrvat?

Luka Modrić verovatno igra svoju poslednju sezonu u dresu Real Madrida, a sada su Madriđani dobili savet, da dovedu novog Hrvata.



U pitanju je Nikola Vlašić, rođeni Splićanin, 22-godišnji fudbaler moskovskog CSKA. Bivši ruski reprezentativac Juri Nikiforov smatra da bi Vlašić bio idealna zamena za Modrića.



"Čuo sam da bi Modrić mogao da napusti Real, a smatram da je Vlašić pokazao u CSKA da se radi o odličnom igraču. On je u CSKA pokazao da ume da postiže i golove i to bi mogao da donese i Real Madridu. Uostalom, i prošle sezone su Madriđani mogli to da vide, Vlašić im je dao gol u pobedi nad Realom u grupnoj fazi Lige šampiona", rekao je Nikiforov.



Vlašić jhe postigao osam golova na 26 utakmica za CSKA ove sezone, a mnogi mu predviđaju veliki transfer u neku od jačih evropskih liga.



Zanimljivo, i sam Luka Modrić je hvalio Vlašića sa kojim je postao saigrač u reprezentaciji.



"Trenirao sam sa njim nekoliko puta i odmah mi je bilo jasno da ima poseban dar. On ima oči na leđima, vidi sve što će se dogoditi pre svih ostalih. Mislim brže od svih drugih igrača na terenu i tako pravi razliku", istakao je Modrić.