I druga potvrda - Barsa izvukla još malo novca, Pjanić je bordo-plavi!

Barselona i Juventus su dva sata nakon potvrde transfera Artura Mela, potvrdili još jedan posao.



Miralem Pjanić stiže u Barselonu za 60 miliona evra + 5 kroz bonuse, a potpisao je ugovor do 2024. godine.



Prethodno je Juventus platio 72 miliona + 10 kroz bonuse, tako da izgleda da je Barsa uspela da "izvuče" još malo novca od Stare dame. Podsetimo, do sada se spekulisalo da će Juventus "doplatiti" 10 miliona evra, ali je Pjanićev transfer ipak jeftiniji za 12, a i potencijalni bonusi su veći na račun Barse.



Oba kluba su potvrdila da će igrati ostati u svojim klubovima do kraja ove sezone, pa će biti zanimljivo ako se sretnu u nastavku Lige šampiona, pod uslovom da Juventus izbaci Lion, a Barselona Napoli.



Barselona je postavila otkupnu klauzulu za Pjanića na 400 miliona evra.







Sada kada je sve gotovo, po vašem mišljenju, ko je bolje prošao?