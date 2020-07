Hoćemo li Zidana i Kristijana videti opet zajedno?

Hoće li Zidan i Ronaldo ponovo biti zajedno?



Naime, zna se da Portugalac i Francuz ima sjajan odnos, da je Zidan otišao iz Reala, kada i Ronaldo, vratio se, pričalo se pre toga da će preuzeti Juve, ali on je posle pauze ponovo u Realu i pred titulom.



Ali, da li bi mogao da se sretne sa Ronaldom?



Teško, međutim, jedan čovek tvrdi da je to moguće.



U pitanju je Mohamed Ajači Ajrudi pretendent za kupovinu Marseja. Zidan bi jasno mogao u budućnosti da prihvati ponudu kluba za koji navija i svog grada, ali da li bi bilo vremena za Ronalda da zaigra na jugu Francuske.



Ajači Ajrudi kaže da Kristijano može da traje još nekoliko godina i da ne isključuje mogućnost da se to desi.











Ovaj biznismen inače Tunižanin poreklom, živi u Saudi Arabiji, učestovao je u tuniskoj politici, a inače je bogatstvo stekao u komunikacijama i trgovinom naftom. Prijatelj je sa Olandom i Makronom, sebe zove izumiteljem, ali i filantropom, kažu da mu bogatstvo prelazi 20 milijardi dolara, retko priča o novcu. Hiperaktivan je, nedavno je dobio ugovor od 15 milijardi dolara za eksploataciju vode na Bliskom Istoku, a priča se da će bez problema odvojiti desetinu svojih ulaganja, odnosno više od 1.5 milijardi dolara u klub, odnosno "projekat" kako kaže...



Da li je to dovoljno za Zidana i Ronalda.