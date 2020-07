Hoće li Džejms Rodrigez postati "izdajnik" decenije?

Kako smo i rekli, Real prodaje Džejmsa Rodrigeza, prošlog leta ga nisu pustili u Atletiko, delom zbog povrede Asensija, delom jer nisu želeli da pojačavaju gradskog rivala.



Zidan mu nije puno pružao šansu, sada se Perez nada da će Kolumbijac uneti u kasu makar deo novca uloženog 2014. kada ga je Real posle sjajnog Mundijala platio 80 miliona evra.



Nikada nije opravdao novac, sada se šapuće da bi mogao da se vrati u Portugal.



Ali, ne u Porto gde je započeo evropsku karijeru, već u Benfiku.



Žorž Žesus se posle trijumfalnog pohoda u Južnoj Americi sa Flamengom vratio na mesto zločina, u Benfiku. On je 2013. otišao u Sporting, mislilo se da mu nikada neće oprostiti, ali evo ga ponovo na "La Lužu".



No, sa Rodrigezom je drugačije, on je idol u Portou, tim pre što nije rado napustio klub, Mendeš ga je prodao Monaku za 70 miliona, Kolumbijac se prvo protivio, a u "Zmajevima" ga smatraju i danas za jednog od njih.







No, hoće li se to promeniti, ako obuče dres Benfike. Porto je odavno preskočio Sporting, približio se "Orlovima", imaju više evropskih trofeja, ukupno šest manje, što je do pre par decenija bilo nezamislivo. Rivalstvo je sada ogromno, pa ako "Kafetero" završi u crvenom dresu, taj doček na "Dragao" stadionu se ne može ni zamisliti...