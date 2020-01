Hoće li biti još promena na "Enfildu"?

Takumi Minamino je praktično preko noći postao član Liverpula, jednog dana su se pojavile spekulacije, već drugog je transfer praktično bio gotov.



Debitovao je Japanac u dresu prvaka Evrope u okviru FA kupa i to u startnoj postavi, nije uspeo da zabeleži gol i asistenciju, ali se sa debija kući vratio nasmejan, kako je podmlađena četa Jirgena Klopa savladala gradskog rivala Everton i plasirala se u četvrto kolo najstarijeg takmičenja na svetu.



Vratili su "Redsi" početkom meseca i Neta Filipsa sa pozajmice iz Štutgarta, zaigrao je u FA kupu, bio je još par puta na klupi i to je bilo sve od njega, 22-godišnji defanzivac je vraćen "Švabama" do kraja sezone.



Otišao je u međuvremenu i Rajan Bruster, koji je dobio priliku da se dokaže u Čempionšipu u dresu Svonsija.



Kada su spekulacije u pitanju, Liverpul je u više navrata povezivan sa napadačem Lila Viktorom Osimenom, kojeg prate i Čelsi i Totenhem.











Nigerijac ima dobru sezonu u Francuskoj, ali se ipak očekuje da će ostati na "Pjer Moroju" do kraja sezone, osim ako neka od zainteresovanih strana ne pošalje "ponudu koja se ne odbija".



Mladi štoper Brajtona Ben Vajt je takođe završio u tefteru Liverpula, trenutno je na pozajmici u Lidsu, a i njega pored "Redsa" prate i "Plavci" i "Pevci".



Pretpostavlja se da bi neka od zainteresovanih strana mogla da ga otkupi u januaru od "Galebova", ali da ga ostavi u Lidsu do kraja sezone na pozajmici, videćemo da li će se Liverpul odlučiti na takav potez.



Interesantno je da bi u klub mogao da stigne i novi golman i pored činjenice da se Adrijan pokazao kao sjajna alternativa za najboljeg golmana sveta u ovom trenutku, Alisona Bekera.



Naime, predsednik fudbalskog kluba Trabzonspor Ahmet Agaoglu je potvrdio da ima ponudu Liverpula za usluge golmana Ugurčana Čakira.



"Rečeno je da je Liverpul poslao ponudu. Tako da neporaženi tim Premijer lige hoće mog golmana. Drugim rečima, golman Liverpula čuva moj gol", izjavio je prvi čovek Trabzona, pa se čini da bi 23-godišnji golman mogao da pojača konkurenciju među stativama na "Enfildu".



Navodno su "Redsi" za njegove usluge ponudili 10 miliona evra, što Trabzon baš i nije u poziciji da odbije, ali bi Čakir mogao da ostane do kraja sezone u domovini, videćemo ipak kako će se ova priča završiti.



Kada su potencijalni odlasci u pitanju, Natanijel Klajn je prvi na izlaznim vratima i pored toga što je povređen.











Svojevremeno reprezentativni bek muči muku sa povredama već par godina, pored Aleksander-Arnolda i Robertsona je jasno da za njega nema mesta na "Enfildu", očekuje se da će se od povrede kuka oporaviti u februaru, pa bi do kraja meseca mogao da promeni sredinu i pored toga što je zvanično povređen.



Priče o odlasku Vajnalduma je ugasio sam Holanđanin, koji tvrdi da je u najboljem klubu na svetu i da nema plan da ga skorije napušta i pored činjenice da ima još 18 meseci ugovora sa klubom.





Dakle, ne očekuju se bitne promene, dolazak Osimena je malo verovatan, Vajt bi mogao da bude otkupljen od Brajtona, ali bi se on novom klubu priključio tek na leto, kako Lids nema nameru da prekida pozajmicu.



Izgleda da je Klop pronašao i novog golmana, videćemo da li će ga kaliti na pozajmicama, a klub bi eventualno mogao da napusti i Klajn, videćemo da li je neko spreman da preuzme rizik, s obzirom na njegove učestale povrede poslednjih godina.