Hoće li Anćeloti kupovati do kraja januara?

Everton je otvorio prelazni rok kupovinom mladog Džeroda Brentvejta iz Karlajla, ali je on odmah prosleđen u U23 selekciju, što znači da neće biti od prevelike pomoći Anćelotiju, makar ne ove sezone.



Italijan ima i problema sa povredama, Ričarlison je već neko vreme van stroja, klub je pustio Tosuna u Kristal Palas, a već duže su van terena zbog težih povreda Gbaman i Andre Gomeš, povrede muče i Sigurdsona i Ivobija.



Anćeloti želi pojačanje u veznom redu i čini se da je prva meta kluba Abdulaj Dukure iz Votforda.



Prate "Karamele" već dugo vezistu "Stršljenova", ali nisu uspeli da se dogovore sa ekipom sa "Vikaridža" oko obeštećenja.



Stidljivo se pominje i Emre Džan, mada je mala verovatnoća da za Evertona zaigra bivši igrač Liverpula, on ima i ponudu Borusije Dortmund u čini se da je blizu povratka u Nemačku.



Anćeloti želi i Rabioa, ali je Francuz počeo da dobija ozbiljniju priliku kod Sarija i teško je poverovati da bi ga Juventus pustio ove zime.



Nada se iskusni Italijan da bi mogao da ubedi Hamesa Rodrigeza da mu se pridruži, zajedno su sarađivali u Realu i Bajernu, igrao je Kolumbijac dobro pod Anćelotijevim vođstvom, ali Zidan navodno ne da vezistu ove zime i pored činjenice da ga jako retko koristi.



Videćemo da li će se nešto promeniti, ali deluje da bi ta priča mogla da se pomeri za naredno leto.



Pojavila se i mogućnost oko angažovanja Janika Karaska, koji je rešen da napusti Kinu, za njega su interesovanje pokazali Arsenal, Milan i Napoli, ali Belgijanac još uvek nije dobio zadovoljavajuću ponudu iz Evrope.



Sportski direktor kluba Marsel Brands je izjavio da je zbog promene formacije koju je uveo Anćeloti (4-4-2) donekle rešen problem sa povredama u srcu veznog reda, ali da je nastao problem po desnom boku, često je i Sidibe bio u veznom redu zbog toga, pa bi možda Karasko mogao da bude rešenje.



Što se tiče napada, jesu ostali bez Tosuna i najverovatnije će ostati bez Nijasa, kojeg želi Lids, ali Anćeloti izgleda veruje da sa Kalvert-Luinom, Kinom i Ričarlisonom može da izgura sezonu do kraja, osim ako se ne pojavi neka izuzetna opcija.



Bilo je pisanja o Evertonu Soarešu iz Gremija, iz Brazila je potvrđeno da kontakt dva kluba postoji, ali i da još uvek nikakva ponuda nije poslata.



Što se tiče odbrane, čini se da u januaru neće biti kupovina, Anćelotijeva želja je da na leto stigne Nejtan Ake iz Bornmuta, ali njega prate i bivši klub Čelsi, kao i Mančester siti.