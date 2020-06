Hoće li Aleksis dobiti drugu šansu u Junajtedu?

Stigao je u januaru 2018. godine kao veliko pojačanje u redove Mančester junajteda Aleksis Sančez.



Isticao mu je ugovor sa Arsenalom, pa su "Đavoli" ponudili trampu, poslali su Mhitarijana na sever prestonice, u suprotnom smeru je krenuo dotad ponajbolji igrač "Gunera".



Dobio je i astronomsku platu, Junajted se bojao interesovanja gradskog rivala Sitija, pa je Čileancu dao ugovor sa nedeljnom zaradom od 450 hiljada evra.



Šta je bivši fudbaler Barselone uradio za vreme provedeno na "Old Trafordu"? Upisao je 45 nastupa i postigao pet pogodaka.



Svima je postalo jasno da je angažovanje Sančeza bila greška, pa je tako "Ninjo Maravilja" završio na pozajmici u milanskom Interu, Junajted je pristao i da nastavi da mu plaća veći deo plate.











Taman što je počeo da pruža solidne partije u Milanu, doživeo je težu povredu, pa je tri meseca proveo van stroja. Od kako se vratio na teren uglavnom je šansu dobijao sa klupe, a ostao je na jednom postignutom pogotku u dresu "Neroazura" i to iz prvog dela sezone.



Sve je izvesnije da će se Sančezova saradnja sa Interom završiti po isteku pozajmice, tako će se Aleksis vratiti na "Old Traford", gde ima ugovor do leta 2022. godine.



Jasno je da se Junajtedu ne isplati da raskine ugovor, možda je nova pozajmica rešenje, ali je teško poverovati da bi mogli da ga prodaju, jer je jasno da niko ne može da izjednači platu koju ima u Mančesteru.



Ipak, postavlja se i pitanje, da li bi Aleksis mogao da dobije novu šansu u ekipi Ole Gunera Solskjera?







Engleski mediji prenose da bi Sančez mogao da bude u ekipi naredne sezone, ali samo ako je spreman da prihvati činjenicu da neće biti prvi izbor.



Solskjer je istakao da svako može da dobije šansu, ali da je njemu najbitnije da se održi dobra atmosfera.



"Naravno da ima mesta za dobre igrače i dobre ljude u ovoj sredini.



Videćemo kako će se stvari razvijati nakon sezone, jer se osećamo uzbuđeno zbog ove ekipe. Osećamo da smo na dobrom putu.



Na igračima je da daju sve od sebe kada su ovde, jer će uvek biti priča o dolascima i odlascima i sve se svodi na to da zadržimo zajedništvo.



Ponekad kada sređujete dnevnu sobu naletite na neku dobru stolicu ili sofu, ali to se možda ne slaže sa ostalim stvarima", izjavio je Solskjer.



Videćemo da li će Sančez dobiti drugu šansu na "Old Trafordu", ali je jasno da će sve i da ostane biti u senci mlađih igrača, koji će kod Solskjera uvek imati prednost.