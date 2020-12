"Here we go" - Romano čestitao navijačima Barse Božić uz pojačanje za narednu deceniju!

Erik Garsija je postigao sve uslove sa Barselonom i 100% se vraća kući.



Ovu vest je večeras uz poruku "Sreća Božić", potvrdio Fabricio Romano, transfer guru putem svog Tvitera.



On je u jednom odgovoru na pitanje jednog od najrelabilnijih profila o Barsi kratko potvrdio da je Erik Garsija dogovorio sve uslove.



On će potpisati ugovor na pet godina, ali je jasno da je on pojačanje za narednu deceniju, kao što je svojevremeno stigao Đerar Pike, koji se takođe vratio "kući" iz Mančestera, ali iz crvenog dela, još davne 2008. godine.



Preostaje da vidimo kada će Garsija postati Barsin, ali mnogi veruju da novi predsednik, ko god to da bude, želeti da "počasti" navijače jednim odličnim, a jeftinim i dogovorenim transferom.







Kao što se odavno zna, ako Siti ne prihvati Barsinu ponudu u januaru, Garsijin transfer će biti potvrđen za 1. jul, kada zvanično postane slobodan.





Garsija je dete Barselone, u Siti je otišao 2017. godine, a sada se kao 20-godišnjak vraća na svoj Kamp Nou.





