Haverc koristi 'Mesijevu' metodu, "Bridž" plaća stotku!

Frank Lampard nastavlja da 'dominira' na tekućoj transfer-pijaci.



Nađena je i potencijala zamena za Kepu, ali jasno je - navijači čekaju Haverca!



Po pisanju Falka i Romana to čekanje uskoro dolazi kraju. Nemac prenosi kako je mladi fudbaler Bajer Leverkuzena propustio današnju prozivku "farmaceuta".



Ofanzivac već vidi sebe u Čelsiju sa Vernerom i Ridigerom, ali cena neće biti mala.



Romano prenosi da je suma sumarum 100 miliona evra - osamdeset miliona transfera plus dvadeset miliona kroz bonuse dok će Havercu pripasti petogodišnji ugovor.



Zamislite samo u napadu - Verner, Haverc, Zijeh i Pulišić. Od Čelsija imamo velika očekivanja i efikasne utakmice.



Just a matter of time... then Kai Havertz will join Chelsea. The agreement has been reached one week ago - it’s all about paperworks, clauses, normal timing for a €100m deal (add ons included) 🤝🔵 #CFC #Chelsea #Havertz https://t.co/gABExWuyCK