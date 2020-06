Haverc i Mbape u tandemu? Da, moguće je!

Kai Haverc, najtalentovaniji i najtraženiji nemački fudbaler, mašta da zaigra u Real Madridu, pored svog idola Tonija Krosa!



Portal Sportbuzzer uz to je otkrio da su Madriđani već pokušali da ga dovedu, da su poslali dvojicu neimenovanih igrača i novac, ali da se ta ponuda nije svidela Leverkuzenu.



Navodno, Bajer je spreman da pregovara, ali je na ponudu pomenutih igrača mogao samo "da se nasmeje", koliko je bila neuverljiva i nedovoljna, navodi isti izvor.



Haverca juri i Bajern Minhen, mnogi ga još žele, ali nemaju novca, jer Nemci traže barem 100 miliona evra.



Zanimljivo, Haverc ima ugovor do 2022. godine, i u njemu nema otkupne klauzule, tako da svi zainteresovani moraju da pregovaraju i da zadovolje ukuse uprave Bajera.



Što se tiče Bajerna, oni su za ovo leto odredili Liroja Sanea kao prvu metu, dok se nadaju da će Haverc ostati još godinu dana u Leverkuzenu, pa da po njega krenu leta 2021. godine.



Upravo će narednog leta Haverc biti jeftiniji, jer će ući u poslednju godinu ugovora, a kako stoje stvari, Real Madrid će ostati pri stavu da ovog leta ne baca novac i neće povećavati ponudu za Haverca.



Njima je možda i dovoljno to što sada znaju, da kao i Mbape, Haverc sanja samo Madrid...