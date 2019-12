Haland izmakao, Ole ne odustaje, četiri imena za veliki Junajted!

Haland je prošlost Junajteda, tačnije stopirali su, kako smo pisali jutros, pregovore, ali to svakako ne znači da u januarskom prelaznom roku neće probati da se pojačaju. Želeli su i Mandžukića koji je otišao u Katar, sada Solskjeru praktično ostaje jedna želja u špicu.



U pitanju je napadač Liona Musa Dembele, mada je pitanje hoće li ga Francuzi pustiti. Mejson Grinvud je proigrao, mada u ovom trenutku, neka procena je da klubu treba iskusniji napadač.



Osim Dembelea, još par imena je u Oleovom notesu, Oduar iz Seltika se danas pojavio kao alternativa za napad, a u veznom redu, u slučaju da odu Matić i čak Pogba što nije nemoguće, Norvežanin traži Eriksena i Saula Nigeza. Prvi je slobodan u junu, no "Đavoli" ga žele šest meseci ranije, što se fudbalera Atletika tiče, u njega bi morali da ulože ogroman novac, nemoguće je da bi i Sančo i on mogli da budu kupljeni tokom leta.



Ostaje i Medison iz Lestera kao opcija, potpisao je novi ugovor, i on bi koštao oko 100 miliona evra, uz to Britanac je i kao i Sančo, želi u Junajted.



Solskjer bi dakle mogao da dovede dvojicu vezista i napadača, a na tržištu nema kvalitetnih fudbalera kada je u pitanju odbrana, pošto se pričalo da bi mogli da dovedu još jednog štopera.

