Gvozdena ruka Mikela Artete! Sa ovim pristupom i pojačanjima, Arsenal nećete prepoznati!

Mikel Arteta će, kako tvrde mediji u Engleskoj napraviti velike promene u timu za drugi deo sezone. Arsenal je daleko od četvrtog mesta na tabeli, svejedno, Španac ima odrešene ruke, mada ne i fond za pojačanja. Već smo pisali da će probati da osim Mustafija, natera Ozila i Kolašinca da napuste klub, a pitanje je hoće li se naći kupac za Lakazeta. Takođe, Džaka je sve bliže odlasku.



Nije realno da Ozil ode, ali bi neki drugi transferi mogli da otvore vrata za pojačanja.



Šta cilja Arteta?



Prvo štopera, plan je da proba da dovede Ruganija iz Juventusa na pozajmicu sa otkupom, ali Lester je spreman da odmah uloži novac u italijanskog štopera koji je ispao iz rotacije u "Bjankonerima" i tek neće videti tim kada se u februaru oporavi Kjelini.



Uz to, po diskontnoj ceni, "Guneri" bi mogli da dovedi Drisa Mertensa kome ističe ugovor u junu. Napoli želi da ga proda i nešto zaradi, Belgijanac ima sjajne ponude iz Kine, priča se i od Intera, ali hoće u PL.



Osim fudbalera kojima takođe ističu ugovori u junu poput bekova PSŽ, Munijea i Kurzave, tu je i Frejzer iz Bornmauta, međutim, to su sve nagađanja, pomenuti igrači će čekati leto.



Pojavila se informacija da bi, pošto ih je Lester odbio za Ndidija i Sojundžua, iz Juventusa, osim Ruganija mogao da stigne i Rabio. Naime, bivšeg igrača Parižana želi i Lion, ali Juventus traži novac odmah, ili obavezan otkup ugovora. To bi im omogućilo da smanje troškove, ali i da več ovog januara probaju da vrate Pola Pogbu u klub.



Arteta veruje da bi štoper, vezni igrač, levi bek ako ode Kolašinac, i eventualno napadač umesto Lakazeta umnogome promenili izgled tima, tačnije da bi sa tri ili četiri nova igrača, "Guneri" delovali gladnije i ozbiljnije. On je juče prekinuo trening, upozorio igrače na pristup i svoje zahteve, a ima i odrešene ruke da sredi stanje u timu...