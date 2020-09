Gvardiolu 48 sati deli od velikog pojačanja, odlazi i Maksimović?

Fali Ramadani se pre par dana sreo sa De Laurentisom na Kapriju gde letuje vlasnik Napolija, teme su bili štoperi. Kulibali je meta Sitija, u narednih 48 sati, odnosno najverovatnije do utorka očekuje se ponuda "Građana".



Naime, De Laurentis traži 75 miliona plus bonuse, 15 manje od onoga što je ponudio Napoli. Preti da će prekinuti pregovore, Gvardiola svim silama želi štopera iz Senegala.



Sa druge strane na dogovor čeka i Sokratis iz Arsenala koji bi se u tom slučaju preselio pod Vezuv.



Razgovarano je i o sudbini Nikole Maksimovića. On traži više nego što Napoli može da ponudi, pregovori stoje, sada se pojavila Roma, koja bi da menja Undera za Srbina, i jedan i drugi bi večeras mogli da budu na terenu u Beogradu.



Maksimović bi se preselio u Romu, koja traži defanzivca, imaju Manćinija i iskusne Fazija i Žuana Žesusa, ali to nije dovoljno.







Izgleda da od trampe od odlaska Areka Milika u Rim nema ništa, jer su male šanse da se Džeko preseli u Juventus, pa bi Under-Maksimović mogla da bude trampa kojom će biti zadovoljni i Gatuzo i Fonseka.