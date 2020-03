Gvardiolina glavobolja, klubovi se dogovorili, igrač odbio transfer!

Istina je, kako prenose nemački mediji, Siti je pristao na trampu, tačnije Alaba bi bio deo posla oko prodaje Sanea Bajernu. Oba igrača imaju ugovor do 2021. Gvardiola je silno želeo Austrijanca.



Razlog je jasan, ubio bi dve muve jednim udarcem, Alaba može da igra i levog beka i štopera, mada u autrijskoj reprezentaciji čak igra i u veznom redu.



Međutim, problem je u fudbaleru Bajerna.



On je, kao i Levandovski angažovao Pinija Zahavija, upravo jer želi da ode. Ali ne u PL, već u Španiju. Oba giganta i Barselona i Real žele Alabu i on veruje da bi Zahavi mogao da isposluje transfer već ovog leta.



U suprotnom, čekaće naredno, mada teško da će Bajern dopustiti da ode bez obeštećenja.













U Bajernu nisu posebno zainteresovani da Alabi ponude astronomski ugovor, čak se pominje da bi mogao da bude deo paketa, uz Nojera, Milera i još par igrača koji će napustiti Minhen, kako bi se razbili klanovi u svlačionici, ali i podmladila ekipa. Doduše, Alaba ima samo 27 godina, ali gotovo deceniju igra za Bavarce.