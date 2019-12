Gvardiola saopštio odluku Sitiju, sad ih se tek treba bojati!

Pep Gvardiola je saopštio odluku čelnicima kluba. Naime, on je razgovarao sa Feranom Sorijanom i "Ćikijem Begristajnom" i uverio ih da će ostati sigurno još 18 meseci, do kraja ugovora.



U odnosu na rezultate, Gvardiola će razmišljati o produžetku za još tri godine, ali za sada je jedino sigurno da će biti tu i sledeće sezone. Što se produžetka tiče, navodno je sve odložio, uz reči da tek treba da zasluži novi ugovor...



On je direktorima izložio svoj plan, treba naći zamenu za Artetu, odnosno novog pomoćnika, Rodolfo Borel će za sada obavljati tu ulogu.



Ono što se zna je da sledi delimična rekonstrukcija ekipe. David Silva odlazi, najverovatnije kod Bekama u MLS, Sane će verovatno napustiti klub, Bajern iz Minhena je njegovo novo odredište, na kraju godine Fernandinju ističe ugovor.



Pep traži defanzivca, demantovao je da će ponovo pokušati da dovede iskusnog Džonija Evansa, želi Markinjoša iz PSŽ koji je odbio da produži ugovor sa "Svecima", kao i levog beka Lestera Bena Čilvela.



Što se tiče zamene za Sanea, za sada mu nije potrebna, i dalje se pominje Ojarzabal, ali je prva želja Džejdon Sančo iz Dortmunda.



I na kraju, Lautaro Martinez, ako opstane klauzula u julu bi Siti mogao da plati 111 miliona i dovede ga iz Intera.



Novca ima, od prodaje Sanea, verovatno i Kansela koji se nije baš pokazao, sigurno je da klub sebi može da priušti, da bez obzira na prodaje, uloži oko 200 miliona evra sledeće leto, za trojicu ili četvoricu igrača...