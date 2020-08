Gvardiola rešava dva goruća pitanja, ko još stiže u Mančester?

Mančester siti nije uspeo da odbrani titulu u Premijer ligi, pa bi u slučaju da izostane pehar namenjen najboljem u Evropi čelnici kluba sezonu smatrali neuspešnom.Ipak, to neće poremetiti planove Pepa Gvardiole da ovog leta osveži igrački nakon što su "građani" već kupili Ferana Toresa i Nejtana Akea.David Silva je napustio klub po isteku ugovora, na isto se sprema i Erik Garsija, te se jedini prihod posle prodaje Liroja Sanea očekuje od Nikolasa Otamendija i eventualno Džona Stonsa koji je na radaru Čelsija.Sudeći po metama sasvim je jasno šta traži Gvardiola, na prvom mestu jeste još jedan štoper, a favorit španskog stručnjaka je Kalidu Kulibali.Ukoliko ne dođe do sporazuma sa Napolijem, alternative su Dijego Karlos iz Sevilje i fudbaler Atletika Hoze Himenez, dok se standardno u vezu sa Sitijem i dalje spominje David Alaba.Odlazak Silve napravio je veliku rupu u rosteru, pa se kao njegova zamena spominje Husem Oar koji je Pepova želja već godinama, posle veoma dobre sezone u Lionu 22-godišnjak bi konačno mogao da se preseli na Ostrvo.Razmatra se i Dani Sebaljos koji je i dalje pod ugovorom sa Realom, kao i Ismael Benaser koji je bio jedan od najboljih igrača Milana ove godine.Stidljivo se spominje i odlazak Serhija Aguera, međutim u ovom trenutku se to ne čini realnim.Pitanja štopera i veziste su goruća na Etihadu, te je sasvim sigurno da ćemo videti još novih lica u Mančesteru.