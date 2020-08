Gvardiola - Dvojica "Lea" na meniju, najbolji štoper sveta ga odbio, najbolji igrač planete neće?!

Pep Gvardiola traži štopera, i to nije tajna, kupio je Nejtana Akea iz Bornmauta, ali mu je potreban još jedan centralni defanzivac, njegovo prvo pojačanje Džon Stons je na izlaznim vratima, pokazao se kao promašaj.



Takođe, mladi Garsija hoće da se vrati u Barsu i čini se da mu Siti, u slučaju da Katalonci plate obeštećenje, neće stajati na putu.



Siti pregovara oko Kulibalija, ostankom Kontea u Interu, Škrinjar je na prodaju, pa će sigurno biti štopera na pijaci, mada će biti papreni.



Ono što je nova informacija je da je Gvardiola probao da dovede još jednog Lea Bonućija. Nije ni tajna da Katalonac smatra da je lider odbrane Juventusa najbolji štoper na svetu, on je igrač po njegovom ukusu, odličan u duelu, ali pre svega jak na lopti, čovek od koga sve počinje.



Zbog toga je Siti probao, računajući da je ovo poslednja šansa za Juventus da proda iskusnog defanzivca.



Međutim, Juve se nije ni pitao, Leo Bonući je ponovo odbacio bilo kakvu mogućnost da napusti klub. On hoće da karijeru završi u Torinu, ni po koju cenu neće napustiti Italiju.



Podsetimo kada je odlazio u Milan, Siti je probao sve da ga ubedi da stigne u PL, ali zbog porodice Bonući nema ambiciju da ode bilo gde van granica svoje zemlje.











Inače, Siti priprema ponudu za Mesija, nije više tajna, daće mu trogodišnji ugovor koji je vredan kao i onaj koji ima u Barsi i garantovati da će kasnije nastaviti karijeru u MLS. Priča se i da je Argentinac pregovore prepustio ocu Horheu koji će putovati u Englesku na razgovore, ali će saslušati navodno i PSŽ.



Mesi je tražio da Gvardiola produži ugovor koji mu ističe naredne godine kako bi bio siguran da će ga Pep trenirati sve tri sezone.



Barselona ostaje pri svome, da traži veliki novac, ali da Siti može da ponudi pomenutog Erika Garsiju i Anhelinja, uz manja novčana sredstva kako bi došli do Mesija koga Barsa procenjuje na 200 miliona.



U ponedeljak kada se Argentinac bude pojavio u Barsi i počeo pripreme, odnosno zvanično predao zahtev za transfer mnoge stvari biće jasnije.



Dakle, jedan Leo, Bonući je odbio Gvardiolu, ovaj drugi Mesi, neće?