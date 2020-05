Grmeće "Topovi", Arteta misli baš ozbiljno! Pola tima odlazi, prva pojačanja iz Čelsija i Ajaksa, i to kakva!

Nikel Arteta je dobio odrešene ruke. Njegovi potezi nagoveštavaju da bi mogao potpuno da promeni tim, počev od odlaska Mustafija za koga je spremna ponuda Milana od 10 miliona evra, do eventualnog transfera Davida Luiza u Benfiku.



Brazilac ne krije da želi da se vrati, španski menadžer nema ništa protiv, iz kluba će otići Toreira, Kolašinac, Čembers, možda i Papastopulos, a nema povratka ni za Mihtarijana, koga Arteta ne vidi u timu.



Plata koju je tražio slobodni agent Kurzava je naterala Artetu da se okrene Nikolasu Taljafiku iskusnom Argentincu iz Ajaksa, koji bi koštao nešto više od 20 miliona evra, ali bi imao manju platu od beka PSŽ. Ako bi stigao Taljafiko, to bi Arteti omogućilo da Bukaja Saka gurne napred po levoj strani.



Desno bi trebalo da stigne najveće pojačanje, Vilijan iz Čelsija. Naime, Arsenal je za razliku od londonskih rivala "Plavaca", ali i Totenhema spreman da mu ponudi ugovor na tri godine i na putu je da dobije ogromno pojačanje.



Podsetimo, Saliba dolazi iz Sent Etjena, kupljen je još prošle godine, a u skladu sa kompletnom rekonstrukcijom poslednje linije, Arteta razmišlja o jeftinom i iskusnom Hrvati Domagoju Vidi, koji bi pomogao mladim igračima.



Umesto Toreire koga žele italijanski klubovi, "Guneri" su naciljali Rabioa iz Juventusa, ali to neće biti lako, mada je majka Francuza, Veronika već kontaktirala Arsenal.











Ostaje da se vidi sudbina Obamejanga, hoće ga i PSŽ, pominje se i Inter, on ne želi da produži ugovor, klub za kapitena traži najmanje 50 miliona, ili će ga izgubiti 2021. bez obeštećenja.



Zbog svega toga, prodaja je izvesna, Lakazet će ostati, a šansa će biti pružena Martineliju koji je pokazao da je momak kome pripada budućnost. Arteta mnogo veruje u najskuplje pojačanje u istoriji kluba Nikolasa Pepea, sa Vilijanom i još par iskusnijih igrača, kao i Ozilom koji ne želi da ode i koji deluje motivisanije, to bi bio sasvim pristojan tim.



Transfer budžet neće biti veći od 50 miliona evra, ali bi prodaja nekolicine igrača mogla da omogući Arteti da napravi revoluciju ovog leta.