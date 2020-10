Granovskaja briljirala, evo kako 'oterati' Bavarce!

"Plavci" su odradili što se kaže prelazni rok za 'desetku', sada sledi onaj teži deo a to jeste poslagati sve igrače - Lampard će imati slatke muke.



Posebno na krilnim pozicijama gde konkurišu igrači poput Pulišića, Vernera, Zijeha, Haverca, Maunta i Hadsona-Odoija. Poslednje pomenuti Englez je navodno do kraja prelaznog roka bio i ostao velika želja Bajern Minhena.



Bavarci ga prate već neko vreme, probali su i u prošlom roku, ali ih je u ovom iza nas 'blokirala' Marina Granovskaja, sportski direktor kluba sa "Stamford Bridža". Za 19-godišnjaka je traženo nemoguće.



Čelsi je zahtevao pozajmicu za obaveznim otkupom koji bi bio 70 miliona funti, što je maltene 25 više nego transfer Leroja Sanea u Bajern Minhen. Uz to, prva dama transfera u Čelsiju, je htela da se u ugovor ubaci i klauzula po kojoj bi Bavarci morali da isplate kaznu ukoliko mladi Englez ne odigra dogovoreni broj utakmcia.













Naravno, šampion Nemačke se povukao iz trke, deluje da je to bio i plan čelnika iz Čelsija. Ostaje da se vidi kako će Lampard pronaći minutažu za dete "plavaca" u opasnoj konkurenciji. Hadson-Odoi je odigrao pet utakmica ove sezone, tri u PL dve u Liga kupu.