Gotovo, vratio se "Princ Poldi"!

Nemački fudbaler Lukas Podolski se vratio na "Stari kontinent".Nakon dve i po godine u Japanu u redovima Visel Kobea, potpisao je za turski Antalijaspor.On je još za vikend stigao u Tursku, a danas je i ozvaničen njegov dolazak u klub iz Antalije, sa kojim je parafirao ugovor na godinu i po dana.Jasno, on je veoma popularan u Turskoj, gde je branio boje Galatasaraja u periodu od 2015. do 2017. godine, za to vreme je osvojio i dva kupa.Bivši nemački reprezentativac je karijeru počeo u Kelnu, igrao je potom za Bajern, pa ponovo za Keln, da bi 2012. godine stigao u Premijer ligu u redove Arsenala, za koji je igrao u naredne tri godine.Sledi Galatasaraj, pa Visel Kobe, bilo je priče da bi ove zime mogao da se vrati u voljeni Keln, ali do toga ipak nije došlo, navodno ga među "Jarčevima" čeka funkcija kada jednog dana okači kopačke o klin.