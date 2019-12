Gotovo, Šalke proklinje Bosmana, Nojer dobio naslednika!

Još jedan sjajan potez Bavaraca, kako prenosi "Bild" dogovorili su se sa mladim golmanom Šalkea Aleksanderom Nibelom, koji će od narednog leta Gelsenkirhen zameniti Minhenom.



I to nije sve, Nibel u Bajern stiže kao slobodan igrač, kako mu na kraju tekuće sezone ističe ugovor sa ekipom sa "Veltins arene".



Ovaj 23-godišnji čuvar mreže je odbio da produži saradnju sa Šalkeom, a prihvatio je ponudu Bajerna, iako će biti rezerva Manuelu Nojeru.



Ipak, mladom Nibelu je predstavljen detaljan plan, on će dobijati priliku u dogovoru sa Nojerom, a onda će i potpuno zameniti prvog čuvara mreže nemačke reprezentacije, kada 33-godišnjak bude odlučio da je vreme da "okači rukavice o klin".



To bi trebalo da se dogodi leta 2023. godine, kako je Nojer blizu potpisivanja novog ugovora sa Bavarcima, koji će ga na "Alijanc areni" zadržati još tri i po godine, pa se pretpostavlja da će tada staviti tačku na svoju impresivnu karijeru.



Dodajmo i da je Šalke nastavio da gubi igrače zbog Bosmanovog pravila, svojevremeno su ostajali bez obeštećenja prilikom odlazaka Džoela Matipa (Liverpula), Romana Nojštatera (Fenerbahče), Kolašinca (Arsenal), Leona Gorecke (Bajern) i Maksa Mejera (Kristal Palas).