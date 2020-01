Gotovo, Roma angažovala zamenu za Zaniola, šta će biti sa fudbalerom Junajteda?

Nikolo Zaniolo je doživeo tešku povredu ligamenata tokom utakmice sa Juventusom minulog vikenda, propustiće ostatak sezone, najverovatnije i Evropsko prvenstvo, pa je uprava "Vučice" morala da mu pronađe zamenu.Uradili su to u ekspresnom roku, kako na "Olimpiko" stiže Mateo Politano.Bolje rečeno, Politano se vraća nakon sedam godina, kao što je i najavljeno, sa Interom je postignut dogovor o trampi.Put Milana je otišao Leonardo Spinacola, koji je letos stigao u Rim iz Juventusa, pa je tako Konte dobio željeno pojačanje po boku u odbrani, Spinacola može da pokrije obe strane.Postavlja se pitanje šta će biti sa Ešlijem Jangom, koji je najavljen kao pojačanje "Neroazura", sada kada je angažovan mladi Spinacola. Veteran je odbio da produži saradnju sa "Đavolima", videćemo da li će na kraju završiti na "Meaci".Politano je nedavno i sleteo u Rim, uslikan je na aerodromu, a kako javljaju italijanski mediji, dva sata pre njega je put Milana krenuo Spinacola.Lekarski pregledi i potpisivanje ugovora bi trebalo da budu gotovi do kraja dana, a u pitanju su pozajmice do kraja sezone.