Gotovo, rešena Kutinjova sudbina!

Puno se piše o sudbini Filipea Kutinja, veliko je pitanje da li za Brazilca ima mesta na "Kamp Nou", dok je izvesno da ga Bajern neće otkupiti za 120 miliona evra.Timovi iz Premijer lige bi ga rado videli u svojim redovima, ali pitanje je koliko će Barsa tražiti za njegove usluge u finansijskoj krizi koja vlada zbog pandemije i prekida sezone.Sada je došlo do novog razvoja događaja u čitavoj priči.Naime, kako javlja "Skaj Sports", Bajern je odlučio zadrži Filipea Kutinja do kraja sezone.Pozajmica mu ističe 30. juna, kada će sezona u Bundesligi biti gotova, mada je za Bajern već praktično završena, jer su odbranili titulu.Ipak, Bavarce očekuje F8 Lige šampiona, dobili su sa 3:0 Čelsi u osmini finala i izvesno je da će se plasirati među osam najboljih i da će igrati u Lisabonu.Zbog toga su odlučili da produže saradnju sa Kutinjom, zadržaće ga na pozajmici do kraja sezone.Jasno je da će se nakon toga saradnja nemačkog kluba i brazilskog fudbalera okončati, Kutinjo će se vratiti u Barselonu, videćemo gde će odatle.