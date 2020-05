Gotovo! Rajola odveo prvog, sad "Rajko" čeka rasplet!

Više nema dileme, Roma je angažovala prvo pojačanje za novu sezonu, Đakomo Bonaventura iz Milana stiže u prestonicu.



Rajolin pulen je imao ponude Atalante i Torina, ali se odlučio za "Vučicu". Ove sezone je odigrao 17 mečeva, mnogi su verovali da će se vratiti u Bergamo, no ponuda Rome je finansijski bolja, 2.5 miliona po sezoni.



Popularni "Đak" je od 2014. u Milanu, kupili su ga od Atalante za 7 miliona evra, odigrao je 171 meč, ali zbog povreda nikada nije uspeo da razvije do kraja zaista raskošni talenat. Ostaće zapisano da je za šest godina dao 34 gola i imao 24 asistencije.



To je prvi Rajolin igrač koji je otišao iz Milana, dobio je ugovor na tri godine, a mediji spekulišu da tek počinje egzodus jer Mino nije u najboljim odnosima sa Gazidisom, posle odlaska Bobana.







On bi mogao da bude ključ u odlasku Ibrahimovića, u Bolonju, ili eventualno Hamarbi, a najveće pitanje je oko Donarume. Dok golman želi da ostane, menadžer ga upozorava da ne napravi istu grešku kao pre par godina kada je odbio duplo bolju ponudu PSŽ. Donaruma ima ugovor do kraja naredne sezone, u slučaju da napusti Milan, prva opcija da ga zameni je naš Rajković koji iza sebe ima fantastičnu sezonu u Remsu.