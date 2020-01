Gotovo, povratnik "gasi požar" u Madridu!

Pokušali su da dovedu Edinsona Kavanija, nisu uspeli, PSŽ jednostavno nije imao nameru da ga pusti ove zime i pored činjenice da mu za manje od šest meseci ističe ugovor sa klubom.Atletiko je nudio oko 20 miliona evra, to nije bilo dovoljno "Svecima", pa se tim iz Madrida povukao.Nastavili su da traže opcije koje će im pomoći u napadu, na kraju su se odlučili za dobro poznato lice.Kako je i zvanično obelodanjeno od strane kluba sa "Vanda Metropolitana" Janik Fereira Karasko se vratio među "Jorgandžije".Belgijanac nije klasičan napadač, nastupa na poziciji krila, ali će bez sumnje biti od pomoći u poslednjoj trećini.Ovaj 26-godišnji fudbaler je na profesionalnu scenu stupio u dresu Monaka, dobre partije preporučile su ga "Kolćonerosima", koji ga u svoje redove dovode 2015. godine.Za tri sezone u klubu upisao je 123 nastupa i postigao 23 pogotka, a otišao je u februaru 2018. godine i to na iznenađenje mnogih u Kinu, zajedno sa Nikom Gaitanom.Nakon dve godine u Kini vraća se u Evropu i to baš na "Vanda Metropolitano", u dresu Dalijana je za dve sezone upisao 49 nastupa, postigao je 22 pogotka.Igraće u Atletiku kao pozajmljen igrač kineskog kluba do kraja sezone.