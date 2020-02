Gotovo? Ovo je nova Barsina "devetka"?!

Izgleda da je stvar rešena, kako tvrdi "Sport", katalonski list vrlo blizak Barseloni, Anhel Rodrigez će biti novi napadač Barselone.



Dogovoren je dolazak 29-godišnjeg igrača Hetafea, ostalo je da Liga izda dozvolu za angažovanje ovog fudbalera koji će zauzeti mesto Dembelea, za koga je sezona završena.



Ostaje još da se vidi da li će dozvola stići, Dembele je operisan u Finskoj i u Barsi su podneli dokumentaciju da će oporavak trajati pet meseci. Ali, prošli put kada je u pitanju bila ista intervencija on se vratio posle nešto više od tri meseca na teren.



Ipak, očekuje se da Barsa dobije dozvolu, ali Anhel će moći da igra samo u šampionatu i to na preostalih 14 utakmica. On će biti zamena za Luisa Suareza.











Anhel je postigao devet golova, a s obzirom na minutažu daje gol na svakih 101.3 minuta, ima bolji prosek od Mesija i Luisa Suareza.



Transfer bi trebalo da iznosi oko 10 miliona evra.