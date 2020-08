Gotovo, nakon sedam godina se oprostio od "Plavaca", da li i od Londona?!

Više nema dileme, Vilijan se rastao sa Čelsijem.



Brazilac je na društvenim mrežama podelio oproštajno pismo, nakon sedam godina više nije član kluba sa "Stamford Bridža".



Istakao mu je ugovor sa "Plavcima", bilo je spekulacija da bi mogao da ostane, ali se Čelsi okrenuo drugim, mlađim igračima.



"Bilo je to sedam divnih godina. U avgustu 2013. godine sam dobio ponudu od Čelsija i bio sam uveren da je to mesto na kojem moram da igram. Danas sam uveren da sam napravio najbolju odluku. Bilo je puno srećnih trenutaka, par tužnih, osvojili smo trofeje i uvek je bilo vrlo napeto.



Ipak, i pored svih tih trofeja, dosta sam naučio o samom sebi. Puno sam napredovao, postao bolji igrač i bolja osoba. Sa svakim treningom, utakmicom, svakim minutom u svlačionici, uvek sam učio.



Veoma sam zahvalan navijačima Čelsija zbog privrženosti sa kojom su me dočekali na Stamford Bridžu i zbog njihove podrške za svo vreme koje sam proveo u klubu. Bilo je i kritika, ali to je normalno, ono što je važno je to da su me i privrženost i kritika terali da uvek dam sve od sebe na svakom treningu, da konstantno napredujem, sve do poslednjeg minuta u dresu Čelsija.



Došlo je vreme da nastavimo dalje. Moji saigračima će mi sigurno nedostajati, nedostajaće mi osoblje koje me je uvek treniralo kao sina, nedostajaće mi navijači. Odlazim podignute glave, siguran sa znanjem da sam ovde osvajao i uvek davao sve od sebe u dresu Čelsija.



Moje srdačno hvala svima vama i Bog vas blagoslovio", napisao je Brazilac.







Sva je prilika da će Vilijan ostati u Londonu, ali da će se preseliti na sever prestonice, kako je Arsenal ozbiljno zagrizao i prema brojnim navodima ponudio mu trogodišnji ugovor.



Videćemo kako će navijači prihvatiti tu njegovu odluku, bivši igrač Šahtjora i Anžija je sa "Plavcima" osvojio dve titule u Premijer ligi, po jedan trofej u FA i Liga kupu, kao i trofej Lige Evrope minule sezone.



Upisao je 339 nastupa za Čelsi, postigao 63 pogotka.