Gotovo? Najlepši poklon pod Juventusovom jelkom, dobili trku za momka koga je želela cela Evropa!

Italijanski mediji su požurili ili je posao zaista gotov?



Većina jutrošnjih novina je prenela vest, Erling Haland je novi igrač Juventusa. Naime, Italijani će platiti 30 miliona evra Salcburgu i učiniti ono što nisu uspeli letos, angažovati norveškog bombardera.



On će imati platu oko 3.5 miliona godišnje, a izgleda da stiže već ove zime.



Ako su ove vesti istinite, Juventus je dobio trku sa Mančester Junajtedom i Lajpcigom, kako rekosmo letos je Haland odbio da ode u Torino, strahujući da li će igrati, ali sada se posle fantastične jeseni situacija promenila.



On će izgleda dobiti priliku, iza svega, po svemu sudeći stoji Rajola, koji je, kao i De Lihta, svog pulena usmerio ka Juventusu, gde konce vuče njegov nekadašnji klijent Pavel Nedved.



Recimo i to da je Juventusova sledeća meta, verovatno za leto, Pol Pogba. Naime, Real je odustao, sam Francuz želi na sve načine da napusti Junajted, Juve je nudio Džana i novac za Francuza, ali je to odbijeno.



U svakom slučaju, klub je upalio alarm nakon gubitka Superkupa, imaju novca, neće dozvoliti da se rivali pojačaju pre njih, žele jasno devetu titulu, ali i novi napad na Ligu šampiona!





Otići će, osim Mandžukića i Džana, Perin, Pjaca, možda i Rugani, a priča se da ako stigne novi vezista, na prodaju je čak i Rabio koji je tek stigao u klub, mada su za tako nešto male šanse...