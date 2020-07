Gotovo, "Milioneri" opet pobedili "Đavole"!

Kako prenosi nemački "Bild", Borusija Dortmund je dogovorila novo pojačanje.



U pitanju je talentovani engleski fudbaler Džud Belingem, koji na "Signal Iduna Park" stiže iz Birmingema.



Ovaj 17-godišnji fudbaler se u centru pažnje našao u januaru, kada je Mančester junajted pokazao interesovanje za njegove usluge.



Standardan u Čempionšipu ove sezone i pored toga što ju je počeo sa samo 16 godina. Oduševio je skaute brojnih klubova, Junajted ga je doveo na "Old Traford" gde je imao sastanak sa Vudvordom, Solskjerom i Ser Aleksom Fergusonom, pa se očekivalo da će karijeru nastaviti u Mančesteru.



Ipak, Borusija je pobedila u trci za njegov potpis, platiće 23 miliona evra za njegove usluge klubu iz druge engleske lige, a sam fudbaler će potpisati petogodišnji ugovor.



Belingem je, utisak je, Borusiju odabrao jer je svestan da će na "Signal Iduna Parku" dobiti šansu da se dokaže i da napreduje, dok je jasno da je na "Old Trafordu" rezultat imperativ i da bi zbog velike konkurencije u veznom redu njegov napredak mogao da stagnira.



Podsetimo da je u januaru Erling Haland doneo istu odluku, imao je ponudu Junajteda, ali i Juventusa, odabrao je Dortmund.



Tako će "Milioneri" oformiti izuzetno perspektivan tandem u veznom redu, ove sezone je u prvi plan iskočio Amerikanac Đio Rejna, koji takođe ima 17 godina.

BREAKING: Dortmund have agreed a €23m fee with Birmingham for 17-year old Jude Bellingham. The midfielder will sign a 5-year deal. (Source: BILD) pic.twitter.com/goFAZ4i8XY