Gotovo? Lampard renovirao odbranu za 130 MILIONA EVRA, dobiće otkaz ako ne napadne titulu!?

Zijeh i Verner, Haverc je praktično već igrač Čelsija i to nije sve.



Naime, prema pisanju engleskih medija, Čelsi je veoma blizu da završi još dva posla.



Ogromno pojačanje biće levi bek Lestera i reprezentacije Engleske Ben Čilvel, izgleda da su "Plavci" dobili trku sa Junajtedom.



"Lisice" su malo smanjile pretenzije, Čilvel koga je želeo i Siti biće plaćen 70 miliona evra, plus 10 u bonusima, pa neće srušiti rekord svog nekadašnjeg klupskog druga Harija Megvajera koji je Junajted koštao oko 90 miliona evra.



Drugo pojačanje je štoper Brajtona, odlični Luis Dank. Čelsi će platiti 50 miliona evra za iskusnog defanzivca koji je čitavu karijeru proveo u rodnom gradu i matičnom klubu, a zabeležio je i jedan nastup za Englesku. Dank već par godina igra na visokom nivou, želeo ga je Totenhem, ali on nije imao nikakvu sumnju, veliki je navijač Čelsija i svim silama želi u klub svog idola Džona Terija.











Dank će biti poslednja kockica u mozaiku, ostalo je pitanje golmana, Lamps ne veruje Kepi, ali je Oblak nemoguća misija, Onana iz Ajaksa je jedna opcija, ali je realnije da stigne Nik Poup jedan od golmana Engleske, čuvar mreže Barnlija. Ni on neće biti jeftin, pa bi troškovi prelaznog roka u Čelsiju mogli da iznose više oko 250 miliona evra.



Nisu kupovali već praktično dve godine, ali sigurno da će sada morati i da prodaju, Palmijeri, Alonso, Zuma, verovatno i Kante koji ima ogromnu platu, Bačuaji, Barkli, igrači sa pozajmica Rahman, Bakajoko, Drikvoter, Kenedi mogli bi da unesu novac u kasu, ali pitanje je koliko jer svi znaju da Čelsi posle strašnih ulaganja mora da prodaje.



Ovoliko poverenje u Lamparda i prelazni rok u kome će biti potrošena rekordna suma nameće obavezu, legendarni fudbaler, najbolji strelac u istoriji Čelsija moraće da se bori za titulu.



U suprotnom, iako ima veliki kredit kod Abramoviča njegova pozicija će biti dovedena u pitanje, znate i sami kako prolaze treneri u Čelsiju.