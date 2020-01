Gotovo? Kapiten Intera u Junajtedu, ali to je tek početak!

Izgleda da je prvi posao završen, naime, Inter je dogovorio transfer Ešlija Janga u Milano. Naime, kapiten Junajteda će se, kako pišu italijanski mediji preseliti već ove zime, šest meseci pre isteka ugovora na "Meacu". On će potpisati ugovor na 18 meseci, a jasna je namera Kontea da zatvori jednim potezom oba boka, Jang u 3-5-2, ali i u drugim formacijama može da igra kraj obe aut linije.



Ispostavilo se da od Markosa Alonsa nema ništa, dogovor sa Čelsijem je nemoguć, oni traže više od 40 miliona evra za Španca, a priča se da Granovskaja zbog svega ne želi Konteu sa kojim se klub sudio da proda nijednog igrača.



Nema pomaka oko veziste, Arturo Vidal i dalje želi u Inter, međutim Barselona ne popušta. Klubovi nisu približili stavove, ali i dalje postoje kontakti, Marota i Ausilio se nadaju da će želja igrača presuditi.



Inter neće čekati još puno, možda desetak dana, ako ne bude dogovora, okrenuće se drugim metama u veznom redu, mada nemaju mnogo opcija. I dalje se pominje Nemanja Matić, ali to zavisi od toga da li će Junajted kupiti nekog vezistu.



Marota sigurno ima nekog keca u rukavu, videćemo šta će se desiti do kraja prelaznog roka, ali sa Jangom, vezistom i najverovatnijom trampom Politano za Ljorentea, čini se da će Konte imati mnogo jači tim, u stvari, više alternativa, što je treneru Intera najvažnije.