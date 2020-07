Gotovo! Kap koja je prelila čašu, Real doneo odluku oko Jovića, ovo je rasplet!

Luka Jović više nije opcija za Real.



Izgleda da je prokockao sve šanse, ali ne na terenu, gde ih nije ni dobijao, u klubu su razočarani, platili su 60 miliona, nisu dobili ni nagoveštaj igrača iz Ajntrahta, pa se sada promenilo, čak se više ne priča o pozajmici, već o prodaji.



Doduše, moguća je pozajmica sa obaveznim otkupom, ali "Marka" piše da klub ne računa na Jovića.



Problem je njegovog ponašanje, karakter, hladnoća i rezervisanost, Španci to nekorektno nazivaju "balkanski karakter", ali da Luka daje golove to ne bi bilo od značaja. Na kraju, onaj drugi, poznatiji Luka Modrić je takođe sa Balkana pa nema taj problem.



Naš fudbaler je startovao u tri meča u prvom delu lige, plus u Superkupu kada je povređen bio Benzema, dao je par golova, imao problema tokom prekida u Beogradu, gde je prvo kršio izolaciju, a onda i povredio.



Zatim je pravio onaj čuveni roštilj sa Šaponjićem i Maksimovićem, iako povreda traži da miruje, a onda je posetio prijatelja koji je bio pozitivan na koronu. Jović je to prijavio klubu i sada je u izolaciji.



Ali 60 miliona su previše za igrača koji je odigrao sa kameo ulascima 25 mečeva, imao osam startova, 770 minuta i dva gola. Jasno da je ovo bila sezona prilagođavanja, ali gorak utisak je ostavio izvan terena.







Zbog toga, "Marka" koja je jako bliska Realu kaže da je klub prelomio i da će prodati Jovića. Zidan je verovao u Srbina, sada više ne, a mediji podsećaju da je bilo dosta pregovaranja o tome da li da ga uopšte kupe jer su stizale vesti iz Lisabona koji je ipak bliži Madridu, da se tamo nije uklopio za razliku od Nemačke, ali je to pripisivano njegovim godina.







Jasno, Jović može da odbije svaki transfer, štiti ga ugovor, ima pet miliona po sezoni, ali u njegovim godinama je pogubno da sedi na klupi.



Čini se da bi spas i jedina realna opcija mogao da bude Milan, Ragnik ga želi, a ovim što na njega ne računa, Real mu je spustio cenu, pa bi mogla da usledi dvogodišnja pozajmica kao sa Rebićem, uz obavezan otkup i sve bi to bilo nešto više od 45 miliona evra. Ali, ima li Milan da plati Jovića 5 miliona po sezoni, morao bi verovatno da se odrekne dela novca.











Izgleda da je njegova odiseja u Realu završena, on se oporavio, ali nema teorije da dobije priliku, osim ako Real ne obezbedi titulu par kola pre kraja, pa Zidan odmori ekipu...