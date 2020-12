Mladi 19-godišnji Brajan Rejnolds postaje fudbaler Juventusa.



Ovaj bek stiže iz Dalasa gde je igrao MLS ligu, a plaćen je 8,5 miliona evra.



Ugovor će mu važiti do 2025. godine, a zanimljivo da neće odmah igrati za Juventus.



On će biti prosleđen na pozajmicu, igraće za Kaljari do kraja sezone, a nakon toga će se vratiti u tim Andree Pirla gde će pokušati da se nametne i da igra bitnu ulogu u nekoj novoj generaciji ovog kluba.







Ima ubitačan centaršut, pogledajte u nastavku.