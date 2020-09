Gotovo je, Kolarov ode, po duplo manjoj tarifi!

Aleksandar Kolarov će naredne nedelje postati i zvanično novi član Intera, prenelo je nekoliko izvora sa Apenina.



Iako se spekulisalo da će Inter za njegov transfer platiti dva miliona evra, večeras stižu informacije da će platiti samo milion uz dodatne bonuse, koji će doći do cifre od milion i po.



Iako ima 35 godina, sa svojim iskustvom, levom nogom, uticajem na igru, prekidima, ovo je zaista impresivan posao Intera.



Kolarov ima ogromno iskustvo, igrao je za Lacio, Mančester Siti, Romu, a sada je sledeća stanica - Milano.



Kolarov je i u Romi pokazao klasu, imao je impresivne brojke, postigao je 19 golova i dodao 20 asistencija na 132 utakmice tokom prethodne tri sezone. U proseku, to je 40 utakmica po sezoni, što je zaista impresivno za njegove godine. Ako na to dodamo da garantuje po šest, sedam golova i isto toliko asistencija po sezoni, to je i više nego dovoljno za taktičara Kontea koji misli na svaki detalj igre.



Kolarov u novembru puni 35, ali će Konte dobiti za siću prekaljenog beka, sa topom u nozi, još ako za njim dođe i Edin Džeko...