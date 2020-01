Ekipa Atletiko Madrida nije ove sezone na visokom nivou što se tiče samog napada, osetio se i to baš odlazak Antoana Grizmana, pa je klub sa stadiona "Vanda Metropolitano" krenuo u potragu za igračem koji bi mogao da reši te probleme.



Tražio se Kavani, ali do tog transfera neće doći, Kavani je sada daleko bliži Čelsiju.



Sa druge strane, pojavio se Janik Karasko.



Belgijski fudbaler koji je već nastupao za Atletiko Madrid će na pozajmicu do kraja sezone u Atletiko, već je u Madridu gde završava posao, javilo je više pouzdanih izvora.



Karasko ima 26 godina i u Kini je od 2018. godine, ali nije bio tamo poslednja dva meseca i nema straha od čuvenog virusa.