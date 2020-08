Gotovo, Interov "pakt sa đavolom"!

Kako stoje stvari, Aleksisa Sančeza ćemo i ubuduće gledati na "Đuzepe Meaci".Čileanac je minulog leta stigao u Milano na pozajmicu, imao je ponovo problema sa povredama, ali je nakon prekida zbog pandemije zaigrao sjajno, te su "Neroazuri" rešili da ga zadrže.Junajted je postavio cenu, 15 miliona evra, nije se znalo da li je Inter spreman to da plati, kako je izvesno da će morati da izdvoje veliki novac i za platu bivšeg igrača Udinezea, Barselone i Arsenala.Ipak, izgleda da su na "Meaci" poklekli, možda i zbog čitave situacije oko Kontea , Italijan insistira na tome da Aleksis ostane, a sudeći po informacijama koje ima Fabricio Romano, tako će i biti.On tvrdi da su dve strane jako blizu dogovora, da su "Neroazuri" čak i dogovorili sve sa Sančezom, koji je navodno pristao na veliko smanjene plate.Aleksis je na "Old Trafordu" dobijao oko 450 hiljada evra sedmično, pa je svestan da u Italiji to ne može da dobije očigledno pristao na veliko smanjenje plate.Za razliku od Ozila u Arsenalu i Bejla u Real Madridu, Čileanac je izgleda stavio fudbal pre novca, priznao je nešto ranije da se u fudbalskom smislu "ponovo rodio" od kako je u Milanu.