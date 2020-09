Gotovo! Inter završio posao, Juve šokiran!

Priča je završena, Arturo Vidal se dogovorio sa Barselonom, nije bio u timu protiv Elćea na trofeju Gamper, a danas će Čileanac otputovati u Italiju. Sutra ga čekaju medicinski pregledi, ako prođe, u šta niko ne sumnja potpisaće dvogodišnji ugovor sa Interom.



Suma?



Italijani će platiti simbolično obeštećenje, plus neke bonuse, a Vidal će igrati za šest miliona po sezoni, dva manje nego što je imao u Barsi. Potpisaće ugovor na dve godine, Konteu će biti ispunjena želja, "Ratnika" je trenirao u Juventusu i sa njim osvojio u tri sezone isto toliko titula.



Na drugoj strani u Juventusu nov problem. Kada je izgledalo da je Džeko na vratima, Milik se nije dogovorio sa Romom, odnosno sa Napolijem oko odštete što napušta klub godinu dana pre isteka ugovora. Sada De Laurentis zateže, preti da će ga ostaviti na tribinama godinu dana.



Dok Milik ne potpiše za Romu, Juve ne može da dobije Džeka, Bosanac je u Veroni presedeo 90 minuta, naredne nedelje igraju Juventus i Roma u Rimu, i u Italiji se spekuliše da "Dijamant" i dalje ne zna koja će biti boja njegovog dresa na toj utakmici.







Pirlo je odbacio mogućnost dovođenja Suareza, i dalje je strpljiv ali nema napadača. Večeras će Ronaldo u špic, Kuluševski i Kuadrado će biti spolja u 4-3-3 formaciji, Dibala nije još spreman.



Navodno, Paratići, ako propadne posao sa Džekom ima asa u rukavu, iznenađenje, ali se ime ne pominje. Trebalo bi da se vrati Moaz Kean, ali teško je očekivati da on bude prvi napadač ove sezone. Sada pominju Karaska iz Atletika, no ni on nije klasični napadač, Juve nema mesta u ofanzivi po bokovima ako ne proda Daglasa Koštu. Ni De Šiljo nije otišao, kao ni Rugani i Kedira, sve to blokira prelazni rok.