Gotovo, Inter otpustio jednu legendu, dovodi drugu!

Izgleda da je situacija oko Dijega Godina rešena.



Iskusni Urugvajac napustiće Inter posle samo jedne sezone. Ostaće u Seriji A, nosiće dres Kaljarija gde će dobiti ugovor do 2023. godine.



Ono što je kočilo celu situaciju jeste dogovor oko odštete, podsetimo Godin je imao dogovor sa "neroazurima" do 2022. godine. Urugvajac će dobiti svoju naknadu a onda se rešava i situacija oko Arturo Vidala.



Romano piše da će "neroazuri" ekspresno završiti posao oko Čileanca koji je i danas trenirao sa timom Barselone.



Ponovna saradnja sa Konteom je izvesna, moguća potvrda transfera već do kraja večeri po pisanju italijanskih medija.