Gotovo - Inter dobio i drugo pojačanje, navijači čekaju "bombu"!

Inter će danas dobiti novo pojačanje. Viktor Mozes je stigaso u Milano, danas će i na lekarske preglede. On je bio u Feneru koji nema para da plaća igrače, Nigerijac je i dalje fudbaler Čelsija na pozajmici, a Lampard nema ništa protiv da se Mozes preseli u Inter.



Tako će Afrikanac ponovo sarađivati sa Konteom klod koga je bio otkriće u formaciji 3-5-2 u šampionskoj godini Čelsija.



On će stići na pozajmicu sa pravom otkupa.



Mozes je drugo pojačanje Intera, posle Ešlija Janga, ali se ono pravo čeka. Šta se dešava oko Kristijana Eriksena?ž



Pregovori su u toku, ali Totenhem ne popušta, oni ne pristaju na cenu od 15 miliona evra koliko nude Italijani, ali Danac pristiska klub da ga pusti. Navodno, Inter je spremio i rezervnu opciju, Rodriga De Pola iz Udinezea, ali to je tek utešna nagrada, navijači se nadaju Eriksenu, trebalo bi da stigne i Žiru ako prodaju Politana, i time bi prelazni rok bio završen na najbolji način, dovođenjem pokera igrača čime će pojačati konkurenciju i probati da preotme titulu Juventusu u drugom delu sezone.