Gotovo, Ibra odlučio!

Kako prenosi italijanski novinar Đanluka Di Marcio, Zlatan Ibrahimović je doneo odluku.



Puno toga se pisalo prethodnih nedelja o njegovoj sudbini, napušta Los Anđeles nakon godinu i po dana, a najavio je da želi da se vrati u evropski fudbal.



U međuvremenu je preuzeo određeni deo deonica fudbalskog kluba Hamarbi, pa su se pojavile i spekulacije da bi mogao da okači kopačke o klin.



Za njegove usluge su najveće interesovanje pokazale tri ekipe iz Serije A, Milan, Bolonja i Napoli, dok se u poslednje vreme pisalo i o mogućem povratku Zlatana Ibrahimovića u Premijer ligu i to u redove Evertona, gde bi ponovo sarađivao sa Karlom Anćelotijem.



Ipak, izgleda da je Ibra rešio da se vrati u Seriju A, prema poslednjim informacijama on je pristao na uslove "Rosonera" i do kraja tekuće godine bi trebalo da završi sve detalje oko ugovora sa bivšim klubom.



Navodno će se već 30. decembra priključiti novim saigračima, kako bi počeo sa pripremanjem za drugi deo sezone.



Očekuje se da parafira ugovor sa klubom sa "San Sira" do kraja sezone, sa opcijom da saradnju produži još godinu dana.