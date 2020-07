Gotovo, Čelsi postavio klupski rekord! Navijači u euforiji, Lamps tvrdi da kupovine tek slede!

Sve je rešeno, Kai Haverc će potpisati za Čelsi.



Više nema dileme, dogovoreni su uslovi, ali i obeštećenje, Nemac će postati najskuplji igrač u istoriji "Plavaca", koštaće oko 85 miliona evra, pet više od Kepe koga Lampard pokušava da se oslobodi i nađe novog golmana.



Leverkuzen neće zvanično potvrditi transfer dok se ne završi LE, tačnije dok su u Evropi, a spekulisalo se da bi Haverca mogao da stopira eventualni izostanak Čelsija iz Lige šampiona.



Međutim, danas su stigle informacije da to nema nikakve veze sa Havercovom odlukom, da je on postigao dogovor i da bi naravno voleo da igra u Ligi šampiona, ali da to nema uticaja na njegovu odluku.



Kakva je situacija Čelsija koji se plasirao u finale FA kupa i na Vembliju će se boriti za pehar sa Arsenalom.



Čelsi je treći, ima utakmicu manje i bod više od Lestera. Čudo može da ih spreči, u sredu igraju u Liverpulu, čak i da izgube Lester i Junajted igraju između sebe u poslednjem kolu dok Lampsov tim ima meč loptu protiv Vulvsa koji se doduše bore za direktan plasman u LE.







U svakom slučaju, Lampard je razgovarao sa Havercom, plata Nemca neće biti problem, dobio je obećanje da će ga sigurno Čelsi kupiti. Bajern je odustao, Real neće trošiti, Junajtedov prioritet je Sančo. Haverc ne želi da čeka, tim pre što Leverkuzen neće igrati LŠ.



Podsetimo, Čelsi je već doveo Zijeha i Vernera, napadački potencijal biće strašan, ali traže štopera i levog beka, Lampard želi da proda igrače pre svih Alonsa i Emersona Palmijerija, kako bi skupio novac za Bena Čilvela.



I dalje nije odustao od Deklana Rajsa iz Vest Hema, ali za to će verovatno morati da se oslobodi veterana Kantea i Žorginja.



Sve u svemu, menadžer Čelsija je potvrio i posle pobede nad Junajtedom da klub čeka veoma interesantno transfer leto.



"Kupovine tek počinju", rasplamsao je maštu navijača menadžer Čelsija.