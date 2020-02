Ostale su formalnosti, ali ćemo štopera Barse Uga Viljamona od naredne godine gledati u dresu Barselone.



On je jedan od najtalentovanijih defanzivaca Španije, a koliko u Barsi veruju u njega, očekuje se da već od leta stigne u prvi tim i bori se za mesto u ekipi.



Katalonski "Sport" kaže da je momak koji je debitovao za Valensiju prihvatio ponudu Barse i potpisaće ugovor sa Kataloncima na kraju sezone.



On je dvostruki šampion Evrope, sa reprezentacijama Španije do 17 i 19 godina.



Trebalo bi da počne pripreme sa prvim timom u julu, a već ima dosta iskustva u drugom timu Valensije.