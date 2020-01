Gotovo, Arteti ipak ispunjena želja, ali to nije sve?

Razvukla se saga oko transfera malo poznatog španskog defanzivca Pabla Marija u redove Arsenala.



Ovaj 26-godišnji fudbaler je svojevremeno bio član Mančester sitija, nije dobio pravu priliku na "Etihadu", najbolji fudbal u karijeri igrao je u prethodnih godinu dana u dresu Flamenga, sa kojim je osvojio Seriju A i Kopa Libertadores.



Arsenal je pokazao interesovanje za njegove usluge, fudbaler je bio u Londonu na pregledima, pojavila se potom informacija da nisu imali da plate Flamengu za njegove usluge i da se zbog toga vratio u Rio.



Sada Dejvid Ornštajn prenosi da je dogovor na kraju ipak postignut, Pablo Mari će pojačati Arsenal do kraja prelaznog roka.



U pitanju je pozajmica sa pravom otkupa, pa je tako Arteti ispunjena želja da dobije levonogog štopera.



Videćemo kako će se Mari snaći u Premijer ligi, bio je u Sitiju, ali nije igrao, sada mu je prilika da se dokaže.



Dobro obavešteni novinar "Bi-Bi-Sija" Dejvid Ornštajn prenosi i da bi Arsenal pored Marija mogao da dovede još jedno pojačanje do kraja perioda za transfere, ali zbog finansijske situacije u klubu i to bi trebalo da bude još jedna pozajmica.



Bilo je priče oko Lajvina Kurzave, propao mu je prelazak u Juventus, možda Francuz bude to drugo i poslednje pojačanje "Tobdžija" u ovom prelaznom roku? Saznaćemo uskoro.