Gotovo! A, sad, Garet Bejl!

Još prošlog meseca, Amanda Stejvli kao glavni pregovarač u ime saudijskog investicionog fonda iza koga stoji Bin-Salman dogovorila je preuzimanje Njukasla za sumu od 300 miliona funti.



Ali, čekalo se odobrenje PL, Katar koji je protivnik Saudijaca je prigovarao i tražio da se posao spreči jer Saudijci nelegalno kradu prenose PL.



Uz to udovica ubijenog novinara Kašogija za sta su optužene snage bezbednosti Saudi Arabije, i za šta se sumnja da je naređenje izdao sam Bin-Salman je javno tražila da vladara ove zemlje spreče u nameri da kupi Njukasl.



Ali, svačiji novac je dovoljno dobar, pa je, kako pišu mediji, već izvesno da PL ove nedelje da pristanak i da klub pređe u ruke novih vlasnika.



A onda, uzbuđenje među navijačima, prelazni rok. Stiv Brus će ostati do kraja sezone, ako bude nastavljena, Njukasl je blizu opstanka, a ostaje i FA kup gde su stigli do četvrtfinala. Ali, neće ostati na klupi, spekuliše se da će dobiti odštetu od četiri miliona evra.



Glavni razlog je što gazde hoće veliko ime na klupi, koje bi privuklo velike igrače. Pominjali smo Kutinja, zatim golmana Benfike Odiseasa Vlahodimosa, žele i Kulibalija, Rajana Frejzea iz Bornmauta i kao šlag na tortu Kutinja. Naime, to bi ubedilo Poketina da prihvati ponudu i postane treći najplaćeniji trener na svetu.











Ali, prava bomba bi mogla da stigne iz Reala. Naime, Garet Bejl bi mogao da bude sloboda za relativno mali novac, kako bi Real uštedeo na njegovoj plati, ali 20 miliona evra godišnje Bejlu je sitan novac za Saudijce.



Pitanje je hoće li Velšanin prihvatiti da iz sunčanog Madrida stigne na kišni sever, ali bi Poketino mogao da ga ubedi. Njukasl traži i napadača, moguće je da umesto Junajteda od Dalijana otkupe Odiona Igaloa i na taj način dovedu vođu napada. Na raspolaganju bi bilo blizu 300 miliona evra za pojačanja, računa se da bi mogli da dovedu četiri ili pet vrhunskih igrača i da već sledeće godine ozbiljno napadnu top četiri i vrate se posle mnogo godina u Ligu šampiona.