GOTOV TRANSFER - Rodio se u Beogradu, igraće Premijer ligu!

Momak koji je rođen u Beogradu i koji je u Srbiji živeo do svoje pete godine, Danel Sinani, novo je pojačanje Noriča.



Radi se o ofanzivnom vezisti koji je najbolji igrač Didelanža u Luksemburgu ove sezone, ekipe koja je možda i najprijatnije iznenađenje evropskih takmičenja.



Sinani uskoro puni 23 godine i kaže da nije puno razmišljao kada je stigla ponuda Noriča.



"To je odlična ekipa, koja igra u najboljoj ligi na svetu. Zato sam brzo i lako doneo odluku", rekao je on za luksemburške medije.



Inače, Sinani je rođen u Beogradu kao sin Goranaca iz Dragaša, mesta na samom jugu naše južne autonomne pokrajine. U svojoj petoj godini se sa porodicom odselio u Luksemburg za čiju reprezentaciju igra.