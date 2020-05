Gospodska poruka Ivana Rakitića, čekaju se Bartomeu i Abidal!

Zamislite koji teret je dobio na svojim leđima, nogama, plećima, kada je došao 2014. godine, kako bi zamenio Ćavija i Seska Fabregasa?



Ivan Rakitić je od prvog dana, kada je leta 2014. stigao za 18 miliona evra iz Sevilje i zadužio Gvardiolinu "četvorku", pravi Barsin vojnik. Igrač sa najviše odigranih mečeva bez povrede.



Klub je dovodio razne igrače da mu budu konkurencija, ali je Rakitić jednostavno, do ove sezone, bio konstanta.



I sada je na izlaznim vratima i to na veoma ružan način - Barsa godinu dana pre isteka ugovora želi da ga ubaci u neki od trejdova - za Miralema Pjanića ili Lautara Martineza.



Rakitić je dao zanimljiv video intervju za špansku Kadenu Kope, u kom se osvrnuo i na ovu temu.



"Možda Bartomeu baš sada prati ovaj intervju. Još uvek nije kasno da me nazove. Može me nazvati i sutra da popričamo. Navikao sam na glasine o meni, to nije ništa novo. Međutim, više bih voleo da predsjednik, ili Abidal, ili bilo ko drugi iz uprave izađe u medije i demantuje sve te natpise. S Abidalom sam razgovarao nedavno, ali smo pričali samo o povratku treninzima. Ja uopšte nisam ljut i sa mnom uvek može da se razgovara. Srećan sam što sam se vratio treninzima i što ću uskoro imati priliku da ponovo zaigram u dresu Barse", rekao je Rakitić.





Inače, Hrvat je sa Barsom osvojio sve moguće trofeje, a u finalu LŠ u Berlinu postigao je prvi pogodak u pobedi nad Juventusom (3:1).







Odigrao je 299 utakmica, postigao je 34 gola i dodao 41 asistenciju, a u vitrini ima 16 trofeja.