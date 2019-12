Gospodin Anćeloti, otkrio šta je zatekao u Evertonu!

Trener fudbalera Evertona Karlo Ančeloti rekao je danas da će s upravom kluba o eventualnim pojačanjima u zimskom prelaznom roku razgovarati nakon utakmice s Liverpulom u nedelju.



"Prelazni rok još nije počeo, počinje sutra. Puno je glasina i to je normalno. Svuda je tako. Posle 5. januara imaću sastanak s upravom i razgovaraćemo o tome da li je moguće da pojačamo tim", rekao je Anćeloti, prenose britanski mediji.



Anćeloti je je mandat na klupi Evertona započeo sa dve pobede, a sutra, pre meča u FA Kupu sa Liverpulom u nedelju, njegovu ekipu očekuje gostovanje Mančester sitiju.



I pored toga što je Siti treći na tabeli Premijer lige sa 14 bodova zaostatka za vodećim Liverpulom, Anćeloti je istakao da je to gostovanje dobra prilika da vidi koliko je njegov tim napredovao.



"Meč protiv Sitija će biti fantastičan test da vidimo gde smo. Stvarno su jak tim, ali imamo samopouzdanja. Dobro je imati takav test, baš kao i protiv Liverpula. Moramo da budemo konkurentni protiv najboljih timova Engleske i Evrope", rekao je Anćeloti.



On je istakao i da nije iznenađen dobrim rezultatima Evertona u poslednjih nekoliko kola, a u prvi plan je stavio Dankana Fergusona, čoveka kojeg je praktično nasledio.



"Da li sam iznenađen? Nisam. Iznenađen sam samo timskim duhom. Dankan Ferguson je zaista odradio dobar posao. Zatekao sam igrače sa karakterom, sa dobrim stavom, to je i razlog što nisam mnogo toga promenio. Nadam se da ćemo da nastavimo u ovom ritmu", rekao je Ančeloti.



Govorio je i o menadžeru Sitija Pepu Gvardioli. "Imam dobar odnos s njim... On je genije. Uvek pokušava da napravi nešto posebno na terenu", dodao je trener Evertona.



Utakmica Mančester siti - Everton igra se sutra od 18.30.